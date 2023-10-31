Швейную иглу извлекли врачи из печени рукодельницы

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи в Чувашии извлекли иглу из печени пациентки, женщина увлеклась рукоделием и случайно проглотила острый предмет. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В приемный покой больницы обратилась напуганная женщина, она рассказала, что занималась дома рукоделием и держала во рту швейную иглу, в какой-то момент она случайно вдохнула острый предмет.

Пациентке провели эндоскопическое исследование пищевода и желудка. Но иглу не обнаружили. Женщину доставили в хирургическое отделение, ей была назначена срочная операция.

Выяснилось, что игла прошла сквозь стенку желудка и вонзилась в левую долю печени, инородное тело удалось извлечь.

Ранее волгоградка почти 20 лет прожила со швейной иглой в животе.