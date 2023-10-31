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Россиянам раскрыли неочевидные способы сэкономить на «коммуналке»

Экономист Беляев: в России есть много способов для экономии на услугах ЖКХ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России существует множество льгот, воспользовавшись которыми разные категории населения могут существенно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Но даже те жители страны, которые не входят ни в одну из льготных категорий, могут при желании платить меньше, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Беляев напомнил о льготах для ветеранов труда, военных, принимавших участие в спецоперации и других. «Это все есть, надо просто узнать, кто какими льготами может пользоваться и непременно их применять», – посоветовал экономист.

Остальных он призвал экономить с помощью рационального использования электро- и теплоэнергии. К примеру, отключать бытовые приборы от сети, поскольку даже в выключенном состоянии они все равно потребляют небольшое количество энергии. Сэкономить помогают и современные энергосберегающие лампы, а утепление квартиры поможет снизить потребление тепла.

«Это, конечно, не очень большая экономия. Нельзя сказать, что вы так настолько наэкономите, что это вас обогатит невозможным образом. Но тем не менее, для малосостоятельных людей любой плюс – это плюс, а не минус», – подчеркнул Беляев, напомнив также, что такой подход к потреблению энергии благоприятно влияет на экологию.

При длительном отсутствии человек может снизить затраты на горячую воду – для этого нужно заранее сообщить о своем отъезде управляющей компании. Также специалисты советуют отказаться в случае ненадобности от городского телефона и домофона.

Напомним, также россияне могут в некоторых случаях потребовать у управляющей компании перерасчет за жилищно-коммунальные услуги. К примеру, в случае продолжительного отсутствия жильцов в квартире по причине отпуска.

В Госдуме ранее предупредили, что отказ от проверки счетчика приведет к двукратной переплате за «коммуналку».

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