Неподалеку от перевала Дятлова пропали туристы во время сплава по реке

Во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов, сообщает портал ЕАН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Туристы планировали сплавляться по реке Вижай от поселка Тахта до поселка Вижай. Была договоренность, что 30 октября в 10.00 они встретятся в пос. Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились», — заявил Горелых.

Туристическая группа состояла из пяти человек, в том числе директор коммерческого предприятия из Березовского, некто Чурай и четыре логиста из его фирмы, по фамилиям Ходжаев, Габдлахатов, Минилбаев и Пинженин, все совершеннолетние.

Полиция объявила о начале розыска пропавших туристов

До этого российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину во время покорения вершины Дхаулагири в Непале.

Ранее в Бурятии пропали туристы, сплавлявшиеся по реке на катамаранах.