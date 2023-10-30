Москвичам спрогнозировали рекордное тепло

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг, 1 ноября, температура в Москве может достичь отметки в 14°C тепла, Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в текущий момент в Москве наступила оттепель, которая продолжит усиливаться. Вечером 30 октября прекратятся осадки, а в ночь на 31 октября температура повысится до +2…7°C, днем она составит 5…10°C тепла.

Тишковец подчеркнул, что пик тепла ожидается 1 ноября, москвичам следует ожидать до 9…14°C тепла. Так может быть побит температурный рекорд 1934 года, когда столбики термометров поднимались до отметки в +12,6°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что пришедшая в Москву холодная погода с ледяными дождями и ветром на этой неделе изменится – столицу ждет «африканская» жара и египетские ночи.

Уйдет «африканская» жара из Москвы в четверг. В этот день похолодает до 6-9 градусов выше нуля, пройдет кратковременные дожди. Атмосферное давление в ночь на пятницу повысится до 747-749 мм ртутного столба.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.