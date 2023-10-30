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Россиянка потеряла паспорт и оказалась замужем за гражданином африканской страны

В Петербурге девушка потеряла паспорт и оказалась замужем за африканцем

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Жительница Петербурга потеряла паспорт, при получении нового документа выяснилось, что ее выдали замуж за гражданина одной из африканских стран. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

С заявлением в прокуратуру обратилась жительница Красносельского района Петербурга, девушка рассказала, что потеряла паспорт, пока она делала новый документ, выяснилось, что ее выдали замуж за африканца.

При этом с «женихом» петербурженка не была знакома, свадьбы не праздновала, а в дату заключения брака ее паспорт был утерян. В прокуратуре предположили, что брак был заключен фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство Российской Федерации.

В ближайшее время союз признают недействительным.

Ранее россиянка заключила фиктивный брак с иностранцем в обмен на продукты питания.

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