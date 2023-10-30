Россиянин избил и облил зеленкой бывшую возлюбленную

Житель Новосибирска полтора года преследует бывшую возлюбленную, он неоднократно избивал женщину, угрожал расправой и облил ее зеленкой. Об этом сообщает kp.ru.

Пара познакомилась в сети несколько лет назад, после непродолжительного периода ухаживаний, влюбленные решили жить вместе. Сожитель 45-летней женщины стал поднимать на нее руку, дважды жительница Новосибирска пыталась сбежать от тирана, но мужчина возвращал ее назад и жестоко избивал.

После одного из побегов женщина обратилась в полицию, прошла судмедэкспертизу. Ранения оказались не угрожающими жизни, но врачи зафиксировали синяки и ссадины по всему лицу и телу, а также перелом руки.

После этого было возбуждено административное дело о побоях, бывший жених заплатил штраф 5 тысяч рублей и начал преследовать сожительницу.

«Он начал приезжать к ее родителям и выбивать двери. В автобусе сломал нос ее племяннице, заливал наглухо дверь квартиры бывшей монтажной пеной. Недавно преследование перешло все границы: бывший избил ее и сломал ребро. Затем подкараулил после работы и облил зеленкой. В полицию написаны десятки заявлений, но задерживать преследователя никто не торопится», — рассказали родственники пострадавшей.

Семья женщины обвиняет правоохранительные органы в бездействии, они также подозревают, что бывший сожитель виновен в поджоге машины пострадавшей.

Ранее на Урале мужчина пытал сожительницу, поджигая ее и прибивая ступни к доске гвоздями.