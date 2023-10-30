Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до трех

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках возле аэропорта «Шереметьево» увеличилось до трех. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

«По последнем данным, пострадали три человека», — отметил источник.

Он подчеркнул, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время врачи устанавливают степень полученных ими травм.

Утром 30 октября в Химках произошел пожар на газовой заправке рядом с аэропортом. По предварительным данным, взорвался резервуар с топливом, загорелись несколько автомобилей. Очевидцы слышали два взрыва.

Причиной пожара специалисты назвали разгерметизацию емкости с пропаном. Представитель экстренных служб уточнил, что огонь охватил пять автомобилей, бытовки и паллеты на общей площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС России уже ликвидировали открытое горение. На месте происшествия работают 11 человек и три машины.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар на ТЭЦ-16.