Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. Об этом сообщило в своем Telegram-канале правительство Дагестана.

«Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте», — сказано в сообщении.

Также власти призвали людей, которые нарушили порядок работы аэропорта, прекратить противозаконные действия.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорте Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.