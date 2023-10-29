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В Чечне выступили против антиизраильских акций на Кавказе

Министр нацполитики Чечни Дудаев выступил против антисемитских акций на Кавказе

Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев выступил против антисемитских акций на Кавказе, заявив, что нельзя проецировать действия «преступного руководства» Израиля на всех евреев. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

Чеченцы на себе ощутили последствия военных конфликтов, когда в масштабах страны «начали вешать клеймо бандитов на всех», подчеркнул Дудаев.

Он отметил, что в Чечне живут представители почти 90 национальностей. По его словам, все они находятся под защитой главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, нападения на евреев «будут играть на руку нашим врагам, которые специально расшатывают мир в контексте палестино-израильского конфликта». Министр
предупредил, что подобные акции будут преследовать по закону. Он также призвал не идти на поводу у провокаторов и не допустить разжигания межнациональной розни.

29 октября Управление МВД Карачаево-Черкесской Республики сообщило о составлении протоколов на 34 участников антиизраильского митинга в столице республики. По данным ведомства, в митинге в Черкесске 28 октября приняли участие 80 граждан.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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