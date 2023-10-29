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На Украине хотят ввести штрафы за нарушение комендантского часа

Украина планирует штрафовать граждан и бизнес за нарушение комендантского часа

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РИА «Новости»

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение комендантского часа для граждан и компаний. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента.

В пресс-службе Рады пояснили, что за нарушение комендантского часа предлагают ввести наказание в виде штрафа. Для граждан он составит от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Компании, которые нарушили специальный режим светомаскировки или режим работы во время действия военного положения могут начать штрафовать от 3 тыс. до 6 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

По данным украинских СМИ, для граждан штраф будет составлять от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен (от $232 до $465), для бизнеса — от 51 тыс. до 102 тыс. гривен (от $1,3 тыс. до $2,8 тыс.).

Летом сообщалось, что украинского чиновника уволили за посещение ресторана в неположенное время.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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