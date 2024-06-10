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«АвтоВАЗ» планирует снова повысить цены на автомобили Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: осенью будет рассмотрен вопрос о повышении цен на Lada

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Осенью 2024 года «АвтоВАЗ» может снова повысить цены на автомобили Lada. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Вообще еще один этап индексации цен в принципе предусмотрен. Поскольку мы проиндексировали в мае чуть ниже чем накопленная инфляция за истекший период с осени прошлого года, то, соответственно, осенью мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме», — сказал Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого на ПМЭФ-2024 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов жестко ответил президенту «Автотора» Денису Паку, который раскритиковал рост цен на машины Lada. В частности, он решил напомнить историю компании-оппонента. По словам Соколова, с 1996 года «Автотор» «не произвел ничего отечественного и конкурентного», также ни одна из деталей его машин не локализована. Глава «АвтоВАЗа» задался вопросом, на кого работает компания на самом деле.

Позже стало известно, что калининградский завод «Автотор» не будет дискутировать с «АвтоВАЗом» в СМИ.

На «Автоторе» напомнили, что компания работает на условиях, предусмотренных в Специальном инвестиционном контракте с Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Калининградской области, где четко прописаны все требования к деятельности компании и ее инвестиционные обязательства, выполнение которых строго контролируется и оценивается регулятором.

Ранее «АвтоВАЗ» представил новую Lada Vesta.

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