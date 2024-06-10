«АвтоВАЗ» планирует снова повысить цены на автомобили Lada

Осенью 2024 года «АвтоВАЗ» может снова повысить цены на автомобили Lada. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Вообще еще один этап индексации цен в принципе предусмотрен. Поскольку мы проиндексировали в мае чуть ниже чем накопленная инфляция за истекший период с осени прошлого года, то, соответственно, осенью мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме», — сказал Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого на ПМЭФ-2024 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов жестко ответил президенту «Автотора» Денису Паку, который раскритиковал рост цен на машины Lada. В частности, он решил напомнить историю компании-оппонента. По словам Соколова, с 1996 года «Автотор» «не произвел ничего отечественного и конкурентного», также ни одна из деталей его машин не локализована. Глава «АвтоВАЗа» задался вопросом, на кого работает компания на самом деле.

Позже стало известно, что калининградский завод «Автотор» не будет дискутировать с «АвтоВАЗом» в СМИ.

На «Автоторе» напомнили, что компания работает на условиях, предусмотренных в Специальном инвестиционном контракте с Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Калининградской области, где четко прописаны все требования к деятельности компании и ее инвестиционные обязательства, выполнение которых строго контролируется и оценивается регулятором.

Ранее «АвтоВАЗ» представил новую Lada Vesta.