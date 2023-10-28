В Москве пропал научный сотрудник Центра исследований институтов РАНХиГС

Научный сотрудник Центра исследований институтов РАНХиГС, директор центра по экспорту образовательных услуг Высшей школы экономики (ВШЭ) Марк Рахмангулов пропал в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, 35-летний мужчина ушел из квартиры в столичном районе Южное Бутово вечером 23 октября. Дома остались бабушка с сыном Рахмангулова. Спустя день он отправил жене сообщение с просьбой не искать его и попросил прощения за все.

После этого супруга научного сотрудника с родственниками и друзьями Марка, однако выяснила, что на их звонки и сообщения он также не ответил. Позднее женщина обратилась в полицию. В настоящее время Рахмангулова ищут по ориентировке: он был одет в синие джинсы, черные кроссовки, серое пальто, а его рост составляет около 185 см.

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