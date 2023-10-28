В России завели новые уголовные дела на мигрантов за уклонение от призыва

Сотрудники московского Следственного комитета завели 22 уголовных дела в отношении уроженцев Средней Азии, которые получили российские гражданство, в связи с уклонением от прохождения военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

По данным СК, свыше 80 граждан отправлены на службу в Вооруженные силы.

«Следователи совместно с сотрудниками военных комиссариатов г. Москвы изучают личные дела призывников с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы», — добавили в ведомстве.

Помимо того, проверяется законность приобретения мигрантами гражданства РФ, заключили в СК.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. В 2023 году максимальный возраст призыва все еще составляет 27 лет, однако с 1 января 2024 года он будет увеличен до 30 лет.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.