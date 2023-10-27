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В Петербург доставили ковчег с мощами Святого Георгия Победоносца

Петербург присоединился к Всероссийскому молебну о Победе

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Санкт-Петербург присоединился к Всероссийскому молебну о Победе. Ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца — небесного покровителя русского воинства установили в Казанском кафедральном соборе, сообщает «Мойка78».

По информации издания, встреча святыни началась в 9 утра. Собор огородили, доступ на его территорию осуществляется через рамки металлодетектора. Двери для прихожан открыли в 11 утра. К этому времени у входа собралась большая очередь желающих взглянуть на ковчег и помолиться.

Попасть к мощам Георгия Победоносца можно до 1 ноября. После Петербурга ковчег отправится в Великий Новгород.

В октябре к Всероссийскому молебну о Победе также присоединились Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Всероссийский молебен о Победе по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит с мая по сентябрь 2023 года и охватывает все регионы России. Мощи Георгия Победоносца посетили почти 100 городов.

Ранее ковчег с мощами Георгия Победоносца доставили на Северный Кавказ.

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