Суд арестовал на два месяца курьера, который привез торт и виски летчикам в Армавире

Суд вынес приговор курьеру, которого подозревают в попытке отравить летчиков тортом и алкоголем в Армавире. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судом Краснодарского края.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Под арестом он пробудет до 25 декабря текущего года. При вынесении решения суд принял во внимание все обстоятельства преступления.

Мужчину обвиняют в попытке отравить выпускников Армавирского училища. По версии следствия, когда бывшие студенты собрались на годовщину выпуска, курьер доставил им виски и большой торт.

Несмотря на то, что никто не заказывал доставку, посылку приняли. У одного из участников праздника возникли сомнения, поэтому мужчина потребовал убрать еду. Позже выяснилось, что в угощении был сильнодействующий яд. Подозреваемого быстро нашли и арестовали.

Ранее в Перми более десяти участников циркового конкурса отравились в кафе.