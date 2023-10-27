Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал на два месяца курьера, который привез торт и виски летчикам в Армавире

Курьера, который привез торт на праздник летчиков, арестовали на два месяца

close
100%
Depositphotos

Суд вынес приговор курьеру, которого подозревают в попытке отравить летчиков тортом и алкоголем в Армавире. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судом Краснодарского края.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Под арестом он пробудет до 25 декабря текущего года. При вынесении решения суд принял во внимание все обстоятельства преступления.

Мужчину обвиняют в попытке отравить выпускников Армавирского училища. По версии следствия, когда бывшие студенты собрались на годовщину выпуска, курьер доставил им виски и большой торт.

Несмотря на то, что никто не заказывал доставку, посылку приняли. У одного из участников праздника возникли сомнения, поэтому мужчина потребовал убрать еду. Позже выяснилось, что в угощении был сильнодействующий яд. Подозреваемого быстро нашли и арестовали.

Ранее в Перми более десяти участников циркового конкурса отравились в кафе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий