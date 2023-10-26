Подросток упал в колодец с кипятком в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьник госпитализирован с ожогами, мальчик провалился в коллектор с горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 26 октября, 14-летний мальчик шел по улице и во дворе одного из жилых долов привалился в открытый люк коллектора с горячей водой.

Мальчика спас водитель такси, он сумел вытащить ребенка из воды. На помощь школьнику пришли врачи скорой помощи, которые в момент происшествия проезжали мимо. Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали, известно, что подросток получил ожоги.

По факту получения травм несовершеннолетним проверку проводит прокуратура региона. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. Устанавливается принадлежность коммунальных сетей.

Ранее в Приморье ребенок провалился в открытый колодец с горячей водой.