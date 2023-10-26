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Водитель школьного автобуса напал на подростка и схватил его за шею

В Пермском крае водитель школьного автобуса напал на подростка

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В селе Юрла водитель школьного автобуса набросился на подростка с кулаками, схватил его за шею и выбросил мобильный телефон на дорогу. Видео инцидента очевидцы публикуют в социальных сетях.

Причины конфликта между подростком и водителем неизвестны, на видео попала лишь часть инцидента.

На кадрах ролика мужчина на повышенных тонах разговаривает со старшеклассником, после чего хватает его за шею, отбирает у школьника мобильный телефон и выбрасывает его из автобуса.

По словам школьников, которые сняли видео и распространили ролик по социальным сетям, это уже не первое подобное происшествие, но руководство школы не обращает на это внимания.

Ранее школьник не хотел идти на уроки и соврал полицейским, что его избил отец.

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