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В Уэльсе двое мужчин нашли 2000-летний тайник с монетами

New York Post: в Уэльсе мужчины нашли 2000-летний клад с помощью металлоискателя

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Amgueddfa Cymru/Museum Wales

В Уэльсе двое мужчин нашли 2000-летний тайник с монетами, пишет New York Post. В этом им помог металлоискатель.

Как пишут СМИ, Дэвид Мосс и Том Тейлор нашли клад на севере Уэльса. По данным специалистов, тайник мог быть зарыт в землю между 270 и 220 годами. Всего археологи насчитали 2733 монеты из прошлого, лежавшие в сосуде. По словам авторов находки, они и не подозревали, что им улыбнется такая удача.

«Шел сильный дождь, поэтому я взглянул на Тома и направился через поле к нему, чтобы сообщить, что пора уходить. Внезапно мой металлоискатель подал сигнал. Я начал копать и обнаружил верхнюю часть сосуда с монетами», — вспоминает Дэвид.

Клад был передан местному музею. Там сообщили, что монеты, скорее всего, были подношением божеству, так как рядом находился древний храм, построенный в III веке.

Ранее в Британии попросили местных жителей вернуть подаренные им старинные монеты.

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