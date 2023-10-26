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Боевика «Правого сектора»* посадили на 17 лет за планирование теракта в Черкесске

Боевику «Правого сектора» дали 17 лет тюрьмы за планирование теракта в Черкесске

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы члена запрещенной экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Ивана Мирошниченко. Об этом пишет РИА Новости.

По данным представителей суда, Мирошниченко хотел устроить теракт в Черкесске и затем уехать на Украину.

В 2022 году мужчина выехал из Черкесска в Белгород, откуда хотел попасть на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российских военных. О своих планах он сообщил товарищу по переписке.

Однако Мирошниченко предложили устроить теракт, поэтому он вернулся в Черкесск. Ему дали установки и поручили изучить расположение административных зданий города.

5 июля 2022 года подсудимый дал присягу на верность «Правому сектору», о чем похвастался в интернете. После этого он оборудовал тайник и купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства (СВУ). Он специально обучился созданию СВУ и собрал два устройства.

В начале августа Мирошниченко сказали, что ему помогут выехать на Украину, а теракт в Черкесске нужно совершить в ночь на 10 августа. Однако 4 августа его задержали.

В итоге уже 2023 году суд признал Мирошниченко виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также ему нужно выплатить штраф в размере 205 тысяч рублей, заключил представитель суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском.

*   организация запрещена в России
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