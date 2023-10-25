В Москве обсудили правовое обеспечение парламентского контроля

Процесс совершенствования правового регулирования парламентского контроля находится в активной фазе, заявил в рамках заседания круглого стола в Совфеде депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Сейчас депутаты и сенаторы рассматривают предложения, направленные на обновление профильного законодательства. Так ведется работа по усилению формулировок в части целей парламентского контроля, прорабатываются механизмы унификации профильных законов субъектов Федерации. Эти темы мы продолжаем обсуждать с коллегами в рамках широкого экспертного обсуждения», — отметил Романов.

Также парламентарий подробнее рассказал о такой форме парламентского контроля, как парламентское расследование.

«Убедительным современным опытом парламентского расследования является работа парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Свой вклад в совершенствование института парламентского контроля вносит также парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», — сказал он.

Романов предложил рассмотреть идею распространения действия закона о парламентском расследовании на граждан иностранных государств, в том числе на иностранных должностных лиц, вне зависимости от того, находятся ли они на территории Российской Федерации или за ее пределами.

«На площадке комитета Госдумы по контролю в настоящий момент мы предметно занимаемся этой темой в сотрудничестве с министерством иностранных дел», — заключил он.

Дискуссия в рамках круглого стола также затронула такие темы, как парламентский мониторинг правоприменения и существующие формы парламентского контроля, история и современность конституционно-правовой модели парламентского контроля, конституционно-правовые проблемы парламентского и депутатского запросов, а также другие актуальные вопросы, касающиеся данной сферы.