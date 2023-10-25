Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве обсудили правовое обеспечение парламентского контроля

Депутат Романов предложил меры улучшения регулирования парламентского контроля

close
100%
Пресс-служба Михаила Романова

Процесс совершенствования правового регулирования парламентского контроля находится в активной фазе, заявил в рамках заседания круглого стола в Совфеде депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Сейчас депутаты и сенаторы рассматривают предложения, направленные на обновление профильного законодательства. Так ведется работа по усилению формулировок в части целей парламентского контроля, прорабатываются механизмы унификации профильных законов субъектов Федерации. Эти темы мы продолжаем обсуждать с коллегами в рамках широкого экспертного обсуждения», — отметил Романов.

Также парламентарий подробнее рассказал о такой форме парламентского контроля, как парламентское расследование.

«Убедительным современным опытом парламентского расследования является работа парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Свой вклад в совершенствование института парламентского контроля вносит также парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», — сказал он.

Романов предложил рассмотреть идею распространения действия закона о парламентском расследовании на граждан иностранных государств, в том числе на иностранных должностных лиц, вне зависимости от того, находятся ли они на территории Российской Федерации или за ее пределами.

«На площадке комитета Госдумы по контролю в настоящий момент мы предметно занимаемся этой темой в сотрудничестве с министерством иностранных дел», — заключил он.

Дискуссия в рамках круглого стола также затронула такие темы, как парламентский мониторинг правоприменения и существующие формы парламентского контроля, история и современность конституционно-правовой модели парламентского контроля, конституционно-правовые проблемы парламентского и депутатского запросов, а также другие актуальные вопросы, касающиеся данной сферы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий