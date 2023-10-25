Совфед одобрил отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

Совет Федерации России одобрил законопроект, которым предлагается отозвать подпись РФ с ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает ТАСС.

Документ подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он был внесен в парламент 13 октября. Законопроектом предполагается отменить статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

20 октября вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что проведение США испытаний на ядерном полигоне в Неваде являются сигналом для России о том, что они не планируют ратифицировать договор в будущем, а значит, их «не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом».

До этого сообщалось, что на полигоне в Неваде американские специалисты провели подземный химический взрыв «с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру».

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.