Москвичка потребовала в суде 1 млн рублей за отсутствие своего размера в магазине одежды

В Москве 27-летняя модель plus size подала в суд на магазин одежды, где продавались вещи только маленьких размеров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, девушка отправилась за покупками в торговый центр «Афимолл», где в одном из магазинов ей понравились фасоны одежды. Однако когда она попросила свой размер оказалось, что он отсутствует. В бутике были вещи только размеров XS, S и M, а покупательнице нужен был XL.

Девушка написала крайне негативный отзыв в книге жалоб и предложений магазина, а потом наняла адвоката и подала в суд на торговую точку. Модель планирует получить компенсацию за нанесенный ей моральный вред в размере 1 млн рублей. Оскорбленная отсутствием своего размера покупательница планирует потратить деньги в магазинах одежды, которые не ущемляют права девушек, имеющих размер одежды больше, чем M, передает Shot.

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