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Москвичка потребовала в суде 1 млн рублей за отсутствие своего размера в магазине одежды

Shot: в Москве модель подала в суд из-за отсутствия ее размера в магазине одежды

В Москве 27-летняя модель plus size подала в суд на магазин одежды, где продавались вещи только маленьких размеров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, девушка отправилась за покупками в торговый центр «Афимолл», где в одном из магазинов ей понравились фасоны одежды. Однако когда она попросила свой размер оказалось, что он отсутствует. В бутике были вещи только размеров XS, S и M, а покупательнице нужен был XL.

Девушка написала крайне негативный отзыв в книге жалоб и предложений магазина, а потом наняла адвоката и подала в суд на торговую точку. Модель планирует получить компенсацию за нанесенный ей моральный вред в размере 1 млн рублей. Оскорбленная отсутствием своего размера покупательница планирует потратить деньги в магазинах одежды, которые не ущемляют права девушек, имеющих размер одежды больше, чем M, передает Shot.

Ранее житель Волгограда заявил, что добьется доставки товаров из ЦУМ, которые он заказал со скидкой 99%.

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