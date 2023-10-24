Стало известно, есть ли жалобы у осужденного в РФ Пола Уилана на содержание в колонии

Гражданин США Пол Уилан, который отбывает наказание в российской колонии за шпионаж, перестал обращаться с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального филиала ОНК Алексея Тюркина.

«Уилан не обращался к нам. Давно. Жалоб от него не было. Посол (США в России Линн Трейси — «Газета.Ru») была у него месяц назад. Другой информации нет», — рассказал журналистам Тюркин.

Он уточнил, что обращения перестали поступать как от самого Уилана, так и от его родственников с адвокатами.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу США. Впоследствии его приговорили к 16 годам тюрьмы.

24 октября в американских СМИ появилась информация о «серьезном предложении» России со стороны Штатов при обсуждении судьбы Уилана. Адвокат американца Ольга Карлова отметила, что переговоры о возвращении мужчины на родину находятся в процессе.

Ранее телефонный разговор с Полом Уиланом провел госсекретарь США Энтони Блинкен.