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Заболеваемость COVID-19 увеличилась на 20%, она отмечена в 72 субъектах РФ

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 20%

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю увеличилась на 20%. Об этом сообщил официальный портал «Стопкоронавирус.рф».

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,08 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 20,1%», — говорится в сообщении.

Там добавили, что заболеваемость COVID-19 увеличилась в 72 субъектах.

По состоянию на 24 октября в стране госпитализированы 3172 человека, выздоровели 15 722 пациента, подтверждено 50 летальных исходов. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте, отмечает официальный портал.

23 октября вирусолог рассказал о готовности новой вакцины от COVID-19.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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