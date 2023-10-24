Россиянам рассказали, как теннисные мячики помогут не испортить пуховик стиркой

При стирке пуховика, куртки или пальто в стиральной машинке есть вероятность, что пух сваляется. Чтобы предотвратить это, рекомендуется еще раз или два прокрутить предмет гардероба с теннисными мячиками в стиральной машине в режиме отжима, выяснила Общественная Служба Новостей.

Чтобы пух не свалялся, нужно взять три теннисных мяча с тканевой обивкой, поместить их в барабан вместе с пуховиком и прокрутить. Этот народный метод чаще всего помогает сохранить внешний вид изделия, сделать пух мягким и пушистым, отмечают специалисты, добавляя при этом, что стопроцентной гарантии на сохранение первоначального вида пуховика все-таки нет.

Также следует придерживаться правил при самой стирке изделия. К примеру, температура воды не должна превышать 30 градусов, а стирать лучше специальным для таких изделий порошком или гелем.

Сушить пуховик лучше при обычной комнатной температуре, так как близость батарей и нагревательных приборов может привести к тому, что на нем останутся разводы. После стирки пуховик следует встряхнуть, повесить на вешалку за плечики и в таком виде высушить.

Специалисты также напоминают, что в машинке ни в коем случае нельзя стирать кашемировое пальто, так как оно станет непригодно для носки. Пальто из драпа или шерсти тоже лучше стирать вручную, замочив в теплой воде.

Напомним, по словам стилистов, трендом предстоящей зимой будут укороченные оверсайз-модели курток, пуховики-одеяла длиной миди и макси-пуховики с длиной до середины бедра, прямого кроя и с поясом.