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В Москве двух следователей по особо важным делам арестовали по подозрению во взятке

Двух следователей по особо важным делам арестовали в Москве за крупную взятку

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Басманный суд в Москве заключил под стражу двух сотрудников Следственного комитета за крупную взятку. Об этом пишет ТАСС.

Фигурантами дела стали следователи второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СК РФ по Московской области Алексей Озеров и Никита Мельников.

Мельникову предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере», а Озеров проходит за посредничество в даче взятки в особо крупном размере. Обоим грозит более 10 лет колонии. Их арестовали до 18 декабря.

По данным издания, общая сумма взятки составила не менее 10 млн рублей. Как сказал источник, оба следователя занимались расследованиями киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

Следователи проходили службу в следственном отделе по городу Мытищи Московской области. Озеров занимался делом о превышении должностных полномочий, который возбудили на руководителей подмосковного театра «ФЭСТ».

Ранее в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО.

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