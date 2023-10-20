Суд избрал меру пресечения пасынку Стаса Намина

Суд избрал меру пресечения 39-летнему пасынку Стаса Намина Роману Микояну, обвиняемому в двойном убийстве. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Согласно сообщению надзорного ведомства, Микоян будет заключен под стражу до 18 декабря 2023 года включительно. Отмечается, что мера пресечения была избрана с учетом позиции Истринской городской прокуратуры.

19 октября стало известно, что в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвыми сына и 85-летнюю тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Полину Ткаченко убили ударом в грудь, а у Артема Микояна были множественные колото-резаные раны по всему телу. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Позднее следователи предъявили обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина Роману Микояну за лишение жизни двух своих родственников — бабушки и брата.

Ранее Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru» назвал «отморозком» приемного сына, лишившего жизни свою бабушку и брата.