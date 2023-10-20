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Украинского националиста Хунку могут объявить в международный розыск

СК РФ: решается вопрос об объявлении националиста Хунки в международный розыск

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WSWS

В главном следственном управлении СК России решается вопрос об объявлении украинского националиста Ярослава Хунки в международный розыск и его заочном аресте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Согласно сообщению СК РФ, следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ было получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой Хунка проходил службу.

Выяснилось, что представители нацистского подразделения, включая Хунку, с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая Хунка уничтожили не менее 500 граждан СССР, выполняя преступные приказы командиров.

«Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.)», — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.

До этого руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер заявил, что экстрадиция Хунки в Россию невозможна.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ранее поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции 98-летнего Ярослава Хунки.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.

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