Педофил выманивал интимные фото у девочки из Ульяновска, выдавая себя за подругу

18-летний житель Рязанской области выпрашивал интимные фото у 12-летней школьницы из Ульяновска, выдавая себя за подругу по переписке. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, история произошла в 2019 году, однако подробности появились только в этом году, когда злоумышленника удалось вычислить и задержать. Выяснилось, что школьница познакомилась с новой «подругой» в социальных сетях, она делилась с ней своими переживаниями, а та учила ее делать красивые фотографии и общаться с мальчиками. После этого «подруга» предложила прислать фото интимного характера. Девочка сначала соглашалась, однако в один момент решила прекратить общение. После этого новая знакомая стала угрожать тем, что разошлет фото по ее знакомым.

Школьница прислала еще несколько фотографий, после чего переписка закончилась. Подруга по переписке еще раз написала подростку в 2022 году и вновь потребовала прислать фото. Девочка рассказала об этом старшей сестре, после чего вместе с родителями они обратились в правоохранительные органы. Там выяснилось, кто на самом деле выдавал себя за подругу. Также стало известно, что за два года от обмана молодого человека пострадали около 20 девочек в возрасте от 10 до 16 лет.

«К сожалению, большинство подобных преступлений остаются невыявленными: дети просто боятся признаться родителям. Подобные переписки преступники ведут во всех социальных сетях и мессенджерах, сначала пытаются подружиться, а затем начинают шантажировать и манипулировать. Поэтому хочу обратиться к родителям: поддерживайте теплые и доверительные отношения с вашим ребенком, будьте в курсе того, чем он увлекается, с кем общается, эти простые действия помогут уберечь ваших детей», — сказал следователь Артем Матвеев.

20 октября стало известно, что неизвестный пытался совратить 10-летнего петербургского школьника-геймера. Его мать обратилась к правоохранителям и рассказала им, что педофил в течение длительного времени вымогал у ее сына интимные фото и видео. По словам заявительницы, ее ребенок столкнулся с анонимом-извращенцем, когда играл в World of Tanks.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский и педофил вышел из колонии и продолжил приставать к мальчикам в метро.