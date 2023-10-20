Умер соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых

Чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал «Грозный Информ».

На новость о смерти Каримова отреагировал корреспондент «Комсомольской правды» Александр Гамов. В своем Telegram-канале журналист рассказал, что в течение жизни тесно общался с чеченским писателем.

«На первый взгляд, тихий человек. А сколько в нем мужества! Добра! Совестливости! Было», — написал Гамов.

Журналист отметил, что Каримов много помогал ему советами вплоть до последних дней жизни, когда по состоянию здоровья писателю пришлось переехать из Грозного в Москву.

Альви Каримов родился 2 октября 1950 года в Лениногорске. С 1997 по 2009 годы он являлся корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. С июня 2000 года был помощником главы администрации и первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а в 2009 году был принят в Союз писателей России. С марта 2009 года по апрель 2020 года являлся пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова.

В 2004 году Каримову было присвоено звание «Почетный гражданин ЧР», а в 2010 году звание «Заслуженный журналист ЧР».

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