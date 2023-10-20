Гражданина Нигерии задержали в Москве с наркотиками в трусах

В Москве задержали молодого человека из Нигерии, прятавшего наркотики на продажу в трусах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Telegram-канал, 21-летний юноша был остановлен для досмотра на Халтуринской улице. После проверки документов из трусов иностранца полицейские достали 28 закладок с подозрительным веществом.

Экспертиза показала, что в своем нижнем белье мужчина прятал 42 грамма мефедрона. В отношении задержанного уже возбуждено дело за перевозку и хранение наркотиков.

Ранее на торговле героином попались две российские пенсионерки.

До этого в Петербурге осудили двух жителей Сибири, прилетевших в город с наркотиками в ЖКТ.