В Москве задержали нигерийца с наркотиками в трусах

В Москве задержали гражданина Нигерии, у которого в трусах нашли 28 закладок с мефедроном. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, 21-летнего парня по имени Аджао Олиджиде Хабиб остановили полицейские на Халтуринской улице. Во время досмотра сотрудники достали из трусов африканца 28 пакетиков с неизвестным веществом общим весом около 42 граммов. Позже экспертиза определила, что это был мефедрон.

Нигерийцы задержали по подозрению в сбыте наркотиков. На него завели уголовное дело.

До этого в Брянской области двое мужчин в состоянии наркотического опьянения стали копать землю около здания суда и заявили правоохранителям, что они пчелы, которые ищут мед.

А в Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по заданию куратора и не получили за это деньги.

Ранее в Москве студент попробовал наркотик на занятии и отравился.