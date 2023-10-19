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Экс-заммэра Рыбинска задержан после попытки сбежать от следствия

СК: экс-заммэра Рыбинска задержан по обвинению в получении особо крупной взятки

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«Этно-кузня»

Старший помощник руководителя следственного управления Ярославской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алена Корчагина сообщила о задержании неназванного бывшего заместителя мэра Рыбинска, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что до этого подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

«В настоящий момент он доставлен в следственный отдел, где с фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — рассказала Корчагина.

По ее словам, суд избирает бывшему чиновнику меру пресечения. Помимо кресла в городской администрации, он также занимал пост генерального директора коммерческого предприятия.

До этого сотрудники МЧС потушили пожар в производственном здании в Рыбинске Ярославской области.

Ранее мэр Рыбинска попал в аварию.

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