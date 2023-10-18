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Минобороны России заявило о перехвате американских бомб в зоне СВО

Минобороны заявило о перехвате средствами ПВО четырех американских бомб GLSDB

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РИА Новости

Российские военные в зоне спецоперации на Украине с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Также, по данным ведомства, Россия уничтожила 34 украинских беспилотника в районе Белогорловки, Васильевки и Сватово в ЛНР, Берестового в ДНР, Новой Тарасовки в Харьковской области, а также Песчановки и Саги в Херсонской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные с начала специальной военной операции смогли уничтожить свыше восьми тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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