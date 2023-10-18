Диетолог рассказала о неожиданной пользе шаурмы

Шаурма из цельнозернового лаваша, без жирных соусов, с достаточным количеством мяса птицы, зелени и овощей подойдет для набора мышечной массы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова. Майонез она посоветовала заменить на греческий йогурт, который богат белком.

«Для набора мышечной массы необходимо достаточное количество белка, содержащего все нужные аминокислоты. И мясо птицы как раз содержит весь спектр аминокислот. Шаурма <...> станет полноценным приемом пищи для людей, следящих за фигурой, набирающих мышечную массу», — отметила диетолог.

В начале октября вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что направил обращение в Минэкономразвития РФ с идеей введения в России рейтинговой системы оценки предприятий общественного питания по итогам профилактических визитов контролирующих органов.

До этого заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов сообщил, что определить то, что шаурма испорчена, во время ее покупки практически невозможно.

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