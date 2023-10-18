Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала о неожиданной пользе шаурмы

Диетолог Круглова: с помощью шаурмы можно набрать мышечную массу

close
100%
Depositphotos

Шаурма из цельнозернового лаваша, без жирных соусов, с достаточным количеством мяса птицы, зелени и овощей подойдет для набора мышечной массы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова. Майонез она посоветовала заменить на греческий йогурт, который богат белком.

«Для набора мышечной массы необходимо достаточное количество белка, содержащего все нужные аминокислоты. И мясо птицы как раз содержит весь спектр аминокислот. Шаурма <...> станет полноценным приемом пищи для людей, следящих за фигурой, набирающих мышечную массу», — отметила диетолог.

В начале октября вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что направил обращение в Минэкономразвития РФ с идеей введения в России рейтинговой системы оценки предприятий общественного питания по итогам профилактических визитов контролирующих органов.

До этого заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов сообщил, что определить то, что шаурма испорчена, во время ее покупки практически невозможно.

Ранее стали известны аутсайдеры списка самых активных в ЗОЖ регионов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий