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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в ноябре

Вице-президент РСТ Барзыкин: в ноябре туристы из РФ поедут в ОАЭ и Турцию

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Shutterstock

Россияне со второй половины октября стали активнее приобретать туры и бронировать жилье для отдыха во время ноябрьских праздников, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Продажи путевок за рубеж у туроператоров выросли на 30%, отметил он в беседе с RT.

Самыми востребованными зарубежными направлениями стали ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд и Абхазия, рассказал эксперт. Также, по его словам, отмечается рост спроса на поездки в Китай и Индию.

«Гоа тоже востребована, – добавил Барзыкин. – Можно добавить Шри-Ланку. Сейчас есть рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга».

В РСТ также отмечали рост числа поездок из России в Европу – туристы летали туда через Кувейт в Черногорию, а также на Кипр через Ереван. Кроме того, сообщалось, что популярностью у жителей России стал пользоваться санаторно-курортный отдых.

Напомним, в ноябре россиян ожидают длинные выходные. Всего будет девять выходных и праздничных дней, а также один сокращенный день.

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