Линия электроснабжения нарушена в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал населенный пункт Новая Таволжанка.

«Нарушена линия электроснабжения. Под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское», — сказал он.

Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Гладков заявил, что оперативные и аварийные службы в данный момент находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области.

16 октября глава Белгородской области заявлял, что системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.