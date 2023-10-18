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Линия электроснабжения нарушена в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

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Alex Babenko/AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал населенный пункт Новая Таволжанка.

«Нарушена линия электроснабжения. Под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское», — сказал он.

Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Гладков заявил, что оперативные и аварийные службы в данный момент находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области.

16 октября глава Белгородской области заявлял, что системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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