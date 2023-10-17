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Пьяный россиянин дважды пытался сжечь военкомат

В Уфе задержали мужчину, который дважды пытался сжечь военкомат

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Shutterstock

Житель Башкирии два раза пытался совершить поджог военкомата, его задержали с канистрой бензина у дверей учреждения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Первую попытку поджога 21-летний безработный совершил в конце августа, он попался на глаза правоохранителям, прогуливаясь с канистрой бензина у сборного пункта на улице Революционной в Уфе.

Молодого человека опросили, но задерживать не стали. Спустя полтора месяца поджигатель вернулся, пьяный уфимец оказался возле того же военкомата с пятилитровой бутылки горючей жидкости. Он снова попался полицейским, на этот раз злоумышленника удалось задержать.

Ранее здание суда подожгли коктейлем Молотова в Хабаровском крае.

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