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Устроивший стрельбу в Брюсселе нейтрализован во время задержания

Федеральный кризисный центр установил человека, устроившего стрельбу в Брюсселе

Человек, напавший на болельщиков сборной Швеции по футболу вечером 16 октября, нейтрализован в ходе задержания, его личность идентифицирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный кризисный центр.

«Федеральная прокуратура подтвердила, что подозреваемый, открывший огонь вчера вечером в Брюсселе, был идентифицирован», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 17 октября. Террорист начал стрелять по болельщикам сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. В результате матч Бельгия — Швеция прервали после первого тайма. После произошедшего власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Из-за происшествия сотрудники правоохранительных органов начали поиски злоумышленника.

Федеральный прокурор страны обращал внимание, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту на Ближнем Востоке.

Установлено, что подозреваемым мог быть 45-летний выходец из Туниса, который просил политическое убежища в Бельгии в ноябре 2019 года.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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