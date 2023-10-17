Мужчина изнасиловал школьницу, угрожая молотком

В Тихвинском районе Ленобласти в деревне Сукса местного жителя обвинили в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Сукса, мужчина пришел в квартиру, где находилась 17-летняя школьница. Угрожая девочке молотком, он набросился на нее и изнасиловал, после чего скрылся.

Спустя сутки о произошедшем стало известно сотрудникам правоохранительных органов, девушку доставили в Тихвинскую больницу, она находится под наблюдением медиков. С места преступления изъяты биоматериалы и молоток.

Жителя Тихвина объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину задержали по подозрению в изнасиловании двух женщин 93 и 95 лет.