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Россиянин, который полтора года держал взаперти сына, хочет вернуть ребенка

В Магнитогорске мужчина хочет вернуть сына, которого держал дома полтора года

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В Магнитогорске мужчина, который полтора года не давал возлюбленной и своему сыну выходить на улицу, хочет вернуть ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент ребенок находится в приюте, но, по словам собеседника, отец собирает документы, чтобы семилетний сын снова жил с ним.

Источник добавил, что, наиболее вероятно, в отношении мужчины не будут возбуждать уголовное дело. Более того, у него есть шансы забрать ребенка, так как родители психически здоровы.

О том, что житель Магнитогорска полтора года удерживал в квартире двух членов семьи, стало известно случайно. В результате обоих жильцов освободили через окно.

Мальчика отправили на полное медицинское обследование, затем в приют. Самого мужчину направили в психоневрологический диспансер.

Ранее под Кемерово мужчина с шизофренией держал в плену брата и пожилого отца.

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