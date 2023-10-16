Приемный отец Милохина заявил, что власти не дают ему защищаться в суде

Заседание по делу о сносе дома, принадлежащего приемной семье Дани Милохина, перенесли на 25 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщил приемный отец блогера Дмитрий Тюленев. Он объяснил, что в этот раз заседание отложили из-за документа, который не смогла получить одна из участниц судебного процесса — соседка семьи.

«Как такового заседания не состоялось, потому что в администрации Анапы предъявили уточнение исковых требований. Это уточнение нужно было направить ответчикам — то есть мне, моей матери, далее копию адвокату. И третьему лицу — соседке, на меже с которой установлен жилой дом. Эту соседку не оповестили. Вернее, физически эта женщина просто не могла его получить — администрация дотянула до суда, и в день суда зарегистрировала и подписала эту бумагу. Судья приняла решение перенести заседание. Мы подготовили кучу доводов, кучу аргументов в свою защиту, собрали доказательную базу. Приехал адвокат из Санкт-Петербурга. Нам, получается, все сбили. Заседание перенесли на 25 октября. Адвокат просил на ноябрь хотя бы, у него куча дел. Они говорят: это ваши проблемы», — рассказал мужчина.

Тюленев считает, что истец в лице администрации города-курорта мог намеренно сорвать сегодняшнее заседание. Мужчина заявил, что ему не дают возможности себя защищать.

«Услышали, что будет адвокат, подготовили бумагу в самый последний момент, а так как ее вручить не смогли — физически она не дошла до адресата — значит, заседание переносится. Хотя до этого времени четыре заседания проходило без участия этой соседки: от нее есть согласие, она разрешила мне строить по меже. Можно было так же, как и все четыре раза, провести заседание без нее. Почти пачка бумаги у нас ушла на распечатку всех доказательств, мы хорошо подготовились. Мы считаем, что мы правы, что справедливость будет восстановлена. Это мое, конечно, сугубо субъективное мнение, что администрация так сделала специально. Взять бумагу и подписать именно сегодняшним числом. Почему нельзя было это сделать раньше? Знали, что приедет адвокат. Знали, что у нас будет защита. Знали, что мы подготовились, потому что я публично об этом говорил. Администрация Анапы сделала все, чтобы мы не могли сегодня себя защитить», — заключил Тюленев.

В сентябре приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что администрация Анапы требует от него снести два дома — его и родительский. Тюленев также заявил, что семья лишилась единственного источника дохода, поскольку был закрыт их магазин.

В администрации Анапы РБК сообщили, что получили жалобу на нарушение владельцем дома земельного и градостроительного законодательства. Власти потребовали от Тюленева привести дом в соответствие с разрешением на строительство, снести незаконно возведенную постройку и освободить территорию общего пользования.

Заседание, назначенное на 25 сентября, было перенесено на 16 октября «из-за неявки привлеченного лица, который не пришел к назначенному времени, так как находился в больнице».

Ранее приемный отец Дани Милохина опроверг призыв блогера в армию.