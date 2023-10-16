Врач назвал самый бесполезный метод профилактики простудных заболеваний

Прием витамина C для профилактики простудных заболеваний будет бесполезен, если в организме нет его дефицита. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Если его недостатка в организме нет, человек может хоть обсыпать себя этим витамином, он не поможет», — сказал эксперт.

По его словам, принимать данный витамин стоит только тем, кому его не хватает. Кроме того, он может помочь тем, кто уже заболел.

«Если витамина C у человека мало, он будет чаще болеть, чем тот, у кого данный показатель в норме. Поэтому при дефиците его стоит пропить после консультации с врачом для укрепления иммунитета. Также витамин C может теоретически помочь, если человек уже заболел и в этот момент начнет его принимать. Может быть, он будет болеть на день меньше», — заключил Хухрев.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения ИАТЭ НИЯУ МИФИ, профессор Владимир Петро до этого сказал, что правильное питание, регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек помогут укрепить иммунитет. Для укрепления иммунитета эксперт также советует употреблять мед и шиповник. Однако, по его словам, позитивные изменения наступят в организме не ранее, чем через месяц.

Ранее был названы продукты, которые важно включить в рацион для укрепления иммунитета.