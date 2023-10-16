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В Ленобласти неизвестный выстрелил в именинника из травмата после ссоры на парковке

Россиянин был ранен в бедро после праздника по случаю своего дня рождения

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Гатчинском районе Ленинградской области ищут стрелка, из-за которого мужчина попал в больницу после своего дня рождения. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15 октября двое мужчин повздорили на парковке у кафе «Империал» на Киевской улице в Гатчине. Один из них только что отметил собственный день рождения, другой в ходе ссоры достал травматический пистолет и выстрелил в 33-летнего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали, причина конфликта, закончившегося стрельбой в его сторону, не уточняется. В итоге мужчина получил огнестрельное ранение бедра, в больнице ему оказали первую помощь и отпустили пациента на амбулаторное лечение.

Открывшего огонь до сих пор ищут, в его отношении уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 10-летний школьник из Башкирии нечаянно выстрелил в приятеля из пневматики.

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