Покинувших Россию адвокатов захотели лишать статуса

Правительство РФ предложило лишать статуса адвокатов, покинувших Россию. Кабмин планирует внести соответствующую поправку в закон «Об адвокатуре», пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, статуса адвокатов не будут лишать тех, кто покинул территорию России для лечения, обучения или сопровождения членов семьи и в иных ситуациях по уважительной причине.

«Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года», — говорится в предложении кабмина.

Политики полагают, что адвокаты, которые уехали в том числе в недружественные страны, продолжают вести свою деятельность. Тем самым они могут подорвать доверие к институту адвокатуры.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Алексея Липцера и Вадима Кобзева.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.