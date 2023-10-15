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Проводница поезда «заминировала» вокзал в Петербурге

Baza: опоздавшая проводница поезда «заминировала» Московский вокзал

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Shutterstock

Опаздывавшая на рейс проводница поезда сообщила охранникам Московского вокзала в Санкт-Петербурге, что у нее в сумке бомба, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 20-летняя девушка работает проводницей поезда Симферополь – Санкт-Петербург. Ее поезд должен был отправляться в Крым.

При входе на вокзал охранники потребовали от нее пройти досмотр. В ответ девушка заявила, что у нее в сумке бомба.

Девушку задержали и доставили в местный отдел полиции, где вновь попросили пройти освидетельствование. В результате на проводницу составили протокол по мелкому хулиганству. На свой поезд она не успела.

Авторы публикации отмечают, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения.

До этого во Владивостоке мужчина «заминировал» платформу, не успев проводить девушку на поезд. Посетителя вокзала задержали, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Москве эвакуировали шесть районных судов.

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