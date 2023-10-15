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Пассажиры совершили более 80 млн проходов по биометрии в транспорте Москвы за 2 года

В будни сервисом оплаты по биометрии в Москве пользуются около 140 тыс. раз

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

За 2 года с момента запуска сервисом прохода по биометрии в городском транспорте Москвы воспользовались уже более 80 млн раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что сервис прохода по биометрии есть на всех станциях метро, МЦК, «Аэроэкспрессе» и регулярном речном транспорте Москвы.

«Два года назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили оплату по биометрии сразу на всех станциях метро. Столица стала первым в мире городом, где этот
платежный сервис заработал в таком масштабе. Пользоваться биометрией или нет — решает только сам пассажир. Все остальные способы оплаты остаются. Система оплаты
по распознаванию лица — полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы», — добавил Максим Ликсутов.

Как отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, Москва уже два года внедряет оплату по биометрии в городском транспорте и процесс идет довольно успешно с технологической точки зрения.

«Понятно, что глобальная идея – обеспечить максимально удобный сервис для бесшовных поездок. Один раз сдал биометрические данные и дальше пользуйся где угодно. Но
предстоит большая работа по борьбе со стереотипами, которые есть в обществе. Это напоминает внедрение оплаты банковской картой, которую сначала восприняли неоднозначно. А теперь представить свою жизнь без этого способа оплаты невозможно.

Уверен, что тоже самое произойдет с биометрией», — сказал Кусков.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры совершили более 650 тыс. поездок по новой соединительной ветви D3 между Останкино и Электрозаводской.

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