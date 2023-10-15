Россиянин отправил боеприпасы почтой

В Петропавловске-Камчатском задержан мужчина, который решил отправить домой посылку с боеприпасами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Посылку с боеприпасами обнаружили сотрудники почтового отделения в Елизово, почтальоны просветили коробку интроскопом и нашли внутри пять упаковок с патронами. Выяснилось, что посылку отправил вахтовик из Алтая, который работал на Камчатке.

50-летний задержанный объяснил, что неподалеку от места работы в лесу он нашел 244 патрона калибра 5.6 мм и решил отправить боеприпасы посылкой домой.

Возбуждено уголовное дело, за пересылку патронов мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

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