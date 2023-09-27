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Полиция задержала москвича, хранившего в гараже танковое оружие и снаряды

В Москве задержали мужчину, хранившего в гараже танковое оружие и снаряды

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МВД РФ по г. Москве

В Москве поймали мужчину, хранившего в гараже танковое оружие и снаряды к нему. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Полиция задержала 53-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении оружия. У россиянина в гараже на улице Василия Ботылева нашли обширный арсенал.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили танковое оружие и снаряды к нему, гранаты и мины. Также в гараже москвича находились карабины, винтовка, несколько сотен патронов, электродетонаторы, банки с порохом и пиротехника.

После обнаружения незаконного арсенала полиция провела обыск в доме подозреваемого и нашла другие запрещенные предметы. Сейчас следователи устанавливают, откуда мужчина взял вооружение и для чего хранил его. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

Ранее у троих жителей Белгородской области обнаружили боеприпасы и оружие в больших количествах.

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