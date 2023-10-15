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В ООН сообщили, что ресурсов у больниц Газы осталось на несколько дней

УКГВ: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что больницы в секторе Газа, которые из-за блокады Израиля остались без электричества, смогут поддерживать свою деятельность только в течение 48 часов, исходя из имеющихся запасов топлива.

«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.

Кроме того, указывается, что в секторе Газа на протяжении четырех дней подряд отсутствует электричество, «что ставит такие жизненно важные сферы, как здравоохранение и водоснабжение, на грань краха».

14 октября в ВОЗ заявляли, что приказы Израиля об эвакуации более 2 тыс. пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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